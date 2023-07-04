فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب

فتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، منذ قليل، أبوابها أمام طلاب الشعبة العلمية رياضيات من الصف الثالث الثانوي، لأداء امتحان الإستاتيكا.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتبكير موعد فتح باب لجان امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والربع صباحًا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تبكير فتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يستهدف الانتهاء من جميع إجراءات التفتيش بدقة قبل الموعد الرسمي لبدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بـعشر دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي البابل شيت وإجابة الأسئلة المقالية ومراجعتها بدقة.

ويفتّش المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية معهم ومصادرتها قبل دخول الامتحان.

وتجرى عمليات تفتيش طلاب الثانوية العامة بواسطة العصا الإلكترونية مرة أخرى أثناء اللجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود هواتف محمولة أو أية أجهزة إلكترونية.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2023

يتابع المسئولون عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الصيانة الشاملة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ويتأكد المراقبون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 من سلامة الكاميرات داخل اللجان الفرعية قبل البدء ويتم تشغيلها حتى الانتهاء من الامتحان.

ويوزّع المراقبون على امتحانات الثانوية العامة كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، مع التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم العبث به.

ويجب على المراقبون في امتحانات الثانوية العامة التأكد من تطابق جميع نماذج امتحانات الثانوية (أ، ب، ج، د) تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج قبل توزيعه.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان أثناء الامتحان.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة حل المشكلات والإبداع.

