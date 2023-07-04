طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الاستاتيكا سهل

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالدقهلية، من أداء إمتحان الاستاتيكا فى سادس أيام امتحانات الثانوية العامة 2022-2023والذى بدأ فى التاسعة صباحًا، ولمدة ساعتين، وقد سادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة إمتحان الاستاتيكا

وقالت منى سعفان الامتحان جاء سهلا والأسئلة مباشرة، ولكن المشكلة في طول الامتحان وعدم تناسبها مع الوقت والامتحان يحتاج لثلاث ساعات، وشاركتها الرأي سلمى إبراهيم الإمتحان جاء من المنهج والاسئلة واضحة ومباشرة وجاءت من كتاب المدرسة.

أحمد محمود الامتحان سهل بس الأسئلة طويلة ولا تتناسب مع الوقت، والملاحظين قاموا بتوزيع أوراق الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بعشرة دقائق

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالدقهلية اليوم الثلاثاء إمتحان الاستاتيكا بماراثون امتحانات العام الدراسى 2022-2023 .

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومه الأمريكية 344).



وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة، إلى توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، انه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ويتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبى لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف فى كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارئ.