بسبب خلافات زوجية مصرع سيدة على يد زوجها بنجع حمادي

لقيت ربة منزل ، مصرعها اليوم الأحد، على يد زوجها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع ز.م.ز، 35 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المصالحة بنجع حمادي.

وكشفت تحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة، يدعى، ص. ا، 40 عاما، زوج المجني عليها، تعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما فى منزلهما.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.