وزارة التعليم العالى يشارك في المؤتمر التحضيري للسياحة الصحية

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر التحضيرى الأول لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، والذى تنظمه محافظة جنوب سيناء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية تأهيل الخريجين

مشاركة وزير التعليم العالى

وأكد وزير التعليم العالى أن المؤتمر يعد انطلاقة فى مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بأنواع متعددة من السياحة ومنها السياحة العلاجية، والتى تعتمد على استخدام المستشفيات ومنها المستشفيات الجامعية، خاصة فى ظل الطفرة التى تشهدها هذه المستشفيات في مصر.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية تأهيل الخريجين وإكسابهم الخبرات في مختلف التخصصات، ومنها: العلوم الطبية والسياحية والتسويق والعلوم البيئية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي على نشر فكر البرامج البينية للتعامل مع مثل هذه القضايا التي تتطلب تتضافر التخصصات للوصول إلي خريج لديه القدرة على صياغة حلول إبداعية في مختلف المجالات كالسياحة العلاجية.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن المستشفيات الجامعية المصرية تتمتع بعدد من الفرص التنافسية في مجال السياحة الصحية، ومن بين هذه الفرص: الخبرة والتخصص حيث تمتلك المستشفيات الجامعية في مصر فرقًا طبية ذات خبرة عالية ومتخصصة في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن التقنيات والمعدات الطبية المتطورة التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا دورها فى تدريب الأطباء والكوادر الطبية على أحدث الممارسات العالمية، مما يجعلها تتميز بالقدرة التنافسية في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى الدوليين.

مشاركة وزير التعليم العالى بالمؤتمر

وأكد وزير التعليم العالى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية بتكلفة أقل مقارنة ببعض الوجهات الأخرى، وهذا يعتبر عاملاً تنافسيًا قويًا في جذب السياح الصحيين الذين يبحثون عن توفير تكاليف العلاج.

وأوضح وزير التعليم العالى أن المستشفيات الجامعية في مصر يمكن أن تجذب السياح الصحيين من مختلف البلدان المجاورة، ولديها العديد من البقاع التي يقصدها طالبي الاستشفاء، مضيفاً أن مصر تشتهر بتراثها الثقافي العريق ومعالمها السياحية الشهيرة.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه يمكن للمستشفيات الجامعية في مصر أن تقدم برامج سياحية صحية تجمع بين العلاج واستكشاف المعالم السياحية، وهذا يعزز جاذبية الوجهة للسياح الصحيين.

وأكد وزير التعليم العالى أن المستشفيات الجامعية في مصر تسعى إلى تطوير التقنيات والابتكارات الطبية من خلال الأبحاث العلمية، وبالتالى تقديم خدمات علاجية مبتكرة وفعالة ومتقدمة، مما يزيد من جاذبية المستشفيات الجامعية في مجال السياحة الصحية، من خلال الاستفادة من هذه الفرص التنافسية، موضحاً أنه يمكن للمستشفيات الجامعية المصرية تعزيز مكانتها في مجال السياحة الصحية وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم بهدف السياحة العلاجية والاستشفاء.

وزير التعليم العالى في المؤتمر

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الجامعات ومستشفياتها الجامعية، وكذلك المراكز والهيئات البحثية تقوم بدور مشهود في مجال السياحة الصحية من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية لتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية.

ونوه وزير التعليم العالى إلى سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال السياحة العلاجية داخل برامج الجامعات المصرية مع التركيز علي البرامج البينية التي تتيح تضافر التخصصات لعلاج قضايا محدد في الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مستشفياتها الجامعية تقديم خدمة علاجية للعديد من الدول للسياحة العلاجية والاستشفاء على أراضيها ورمالها الكبريتية في الواحات ورأس سدر والعين السخنة، واستقبال خدمة طبية متميزة داخل صروحها الطبية، متمنياً تحويل رؤي ومخرجات المؤتمر إلى آليات وسياسات تنفيذية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر.

وزير التعليم العالى في المؤتمر

شارك فى فعاليات المؤتمر، عدد من ممثلين وزارات التضامن الاجتماعى، والسياحة، والتنمية المحلية، والبيئة، وممثلين عن الجامعات، ولفيف من السادة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2023 في مدينة شرم الشيخ ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في عهد الجمهورية الجديدة.