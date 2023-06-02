ملامح وسياسات صناعة السياحة.. محاضرة لآثار الفيوم

نظمت منطقة آثار الفيوم برئاسة الدكتور علي البطل مدير عام المنطقة، محاضرة بعنوان "ملامح وسياسات وزارة السياحة والآثار، ألقاها الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية.

خلال المحاضرة تحدث الدكتور عادل عكاشه حول أبرز ملامح سياسات واستراتيجية وزارة السياحة والآثار للوصول بصناعة السياحة الي 30مليون سائح في 2030"

وقام رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بتركيز اهتمامه على تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي والأثري، بالإضافة إلى القاء الضوء على أهمية تطوير المتاحف والعمل على زيادة جذب أعداد كبيرة من السياح، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وضرورة العمل على كيفية الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والأثرية وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة.

آثار الفيوم تناقش كيفية تشجيع فرص الاستثمار والاهتمام بالتراث

كما ناقش "عكاشه" ايضا كيفية تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأهمية التعامل مع السائح بشكل صحيح والإهتمام بالتراث والحفاظ على الآثار، وذلك من خلال تنظيم عددا من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية المختلفة.

وفى نهاية المحاضرة دار نقاش بين الحاضرين من مفتشي منطقة آثار الفيوم والدكتور عادل عكاشة حول أهمية الحفاظ علي المناطق الأثرية وكيفية تطويرها والإهتمام كما أكد على اهمية دور إدارة الوعي الأثري فى نشر الوعى الأثري وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية والعمل على التوعية الأثرية وكذلك العمل على جذب أكبر عدد من السياح لمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر وإبراز الصورة الحقيقية لتاريخ مصر الحضاري ونهضتها الحديثة ومقوماتها السياحية في إطار إهتمام وزارة السياحة والآثار بتنشيط حركة السياحة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون نمو الحركة السياحية وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي، وربط المواطنين بتراثهم.

وتسهم مبادرة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم في تعميق روح الانتماء لدى المواطنين، وإلقاء الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانيات أثرية فريدة، فضلا عن دورها في تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.