أهمية مؤتمر "المصريين بالخارج".. وكيفية التسجيل للمشاركة

يعقد كل عام

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لإطلاق مؤتمر “المصريين في الخارج” النسخة الرابعة، والذي كان يطلق عليه في النسخ الثلاث الماضية “الكيانات المصرية بالخارج”، وتم تغيير الاسم ليكون أعم وأشمل، فهو مؤتمر سنوي تعقده الوزارة للقاء جميع أبناء مصر بالخارج.

موعد انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"

وكشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤخرًا عن موعد انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

وأكدت السفيرة سها جندي على ضرورة استمرار وزارة الهجرة في تنظيم هذا المؤتمر بسبب أهميته، لأنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، منوهة أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:



https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

وأوضحت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما.

ووجهت الوزيرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.



وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف الكنيسة القبطية في لندن، وممثل قداسة البابا تواضروس لدى حكومة المملكة المتحدة، والحاصل على وسام المملكة البريطانية بدرجة ضابط.



ودعت الوزيرة الجالية في إنجلترا للمشاركة في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج والذي سيعقد في نهاية يوليو القادم، وفي مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" والذي سيعقد في الربع الأخير من العام، وقد دعا الأنبا أنجيلوس الوزيرة للزيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر وهي الدعوة التي وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.