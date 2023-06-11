نشوى إسماعيل أول عربية تعمل منسقا لمجموعة تكنولوجيا التعليم ببريطانيا.. فيديو

كشفت نشوى إسماعيل أستاذ تكنولوجيا التعليم في بريطانيا، تفاصيل اختيارها أأول عربية تعمل منسقا لمجموعة تكنولوجيا التعليم ببريطانيا.

وقالت إنّها تعمل في واحدة من أهم الأجهزة والهيئات التي تشرف على التعليم في بريطانيا، موضحةً: "يندرج تحت التعليم تخصصات كثيرة، مثل الإدارة التعليمية والاحتياجات الخاصة واللغويات وتكنولوجيا التعليم".

وأضافت أنها تخصصت في تكنولوجيا التعليم، وهذا التخصص يحظى باهتمام كبير جدا، ويفضل أن يكون الشخص الذي يعمل فيه على قدر كبير من الخبرة في المجال التكنولوجي والأكاديمي، لذلك فقد تم اختيارها.

تفاصيل عملها في بريطانيا

وتابعت: "أنا مدرب معتمد في هندسة نظم الشبكات وقواعد البيانات في مايكروسوفت وحصلت على الدكتوراة والماجستير في مسألة التعليم والتعلم، ونعمل في تخصص تكنولوجيا التعليم ونننسق المشروعات البحثية في هذا المجال وننشر الأبحاث العلمية في مجلة علمية مهمة، ونعقد مؤتمرا كبيرا جدا على مستوى إنجلترا، ونمنح جوائز للأبحاث العلمية المتميزة سواء للماجستير أو الدكتوراة".

وأكدت أستاذ تكنولوجيا التعليم في بريطانيا، أن محور أخلاقيات التكنولوجيا أمر مهم للغاية، لأنه لا يمكن منع التكنولوجيا، وبالتالي فإنها مع رفع الوعي وليس المنع.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.