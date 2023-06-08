أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استخدام آليات تقنية حديثة فى تقديم خدمات التعليم في المدارس.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في التعليم" ألقاها الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، بديوان عام الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح وزير التعليم أن اللقاء اليوم يستهدف مناقشة الرؤية الدولية المستقبلية للتحول الرقمى فى التعليم والذكاء الاصطناعى فى العالم، وليس فى مصر فقط.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية حضور قيادات التعليم بمصر، والمعنيين بشئون التعليم للاستماع إلى هذه المحاضرة الهامة، للمضى قدمًا فى المسار الصحيح لتطوير العملية التعليمية فى مصر.

التحول الرقمي يغير شكل التعليم

وأكد وزير التعليم أنه فى ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي تغير شكل التعليم فى العالم، وتغيرت شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه فإن وزارة التربية والتعليم المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة.

وأضاف وزير التعليم أن التقنيات الرقمية الحديثة بوتيرتها المتسارعة قد أصبحت واقعا في الحياة اليومية، وبات لها أثرا واضحا وملموسا في جميع المجالات، مما يجعل التحول الرقمي في التعليم ضرورة حتمية ووجودية في مختلف مراحل التعليم.

ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على دمج المواد التعليمية الرقمية، وتعدد المصادر، وتطوير دور المعلم وأدائه ومهاراته المختلفة؛ من أجل أن يصبح دوره مواكبًا لمصادر التعليم المختلفة، وكذلك مواصفات المبنى المدرسى ومواكبته لهذا التغيير، بجانب تغيير طرق التقييم والاختبارات، حيث أن حصول الطالب على شهادة ليس هو الهدف الأساسى ولكن لابد من امتلاك الجدارة التى تؤهل للعمل، وتتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل.



وأكد الدكتور طلال أبو غزالة أن مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأمة العربية، مشيرًا إلى أن التعليم هو الشأن الأهم فى بناء الإنسان والمستقبل، معربًا عن سعادته لإتاحة الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة ومخاطبة قادة التعليم فى مصر، كما أعرب عن فخره بالمؤسسة التعليمية المصرية وعلى رأسها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والجهود المبذولة من أجل تطوير العملية التعليمية .

واستعرض الدكتور طلال أبو غزالة، خلال المحاضرة، مراحل تطوير تصنيع الكمبيوتر، وصولا إلى إنتاج برمجيات المعلومات والذكاء الإصطناعى، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا برنامج متطور فى نظام برمجة الكمبيوتر، وهو من أهم الموضوعات العلمية المثارة حاليًا فى العالم بأسره، مؤكدًا ضرورة تعلم الطفل البرمجة بدءًا من المرحلة الابتدائية، وليس استخدام الكمبيوتر والإنترنت فقط.

وأشار الدكتور طلال أبو غزالة إلى أن هناك ضرورة حتمية بإتاحة البيئة المناسبة، وتغيير دور المعلم، ليصبح الموجه والمرشد الفنى والتقنى، وتغيير نظام التلقين، مؤكدًا أنه حان الوقت لهذه الثورة التى تفرض التغيير.

كما أشار إلى أن شات (GPT) يعد اختراعا عظيمًا ومفيدًا، ولكن يجب وضع الضوابط له، فضلًا عن وجود رقابة على الإنترنت، مشيرًا إلى أن هناك شركات كبرى تعمل على تقديم اقتراحات خاصة بمعالجة هذا الأمر.

وتحدث عن أن هناك دراسات حول منع سيطرة (الروبوت) فى الفترة القادمة على العالم، ودراسات أخرى حول كيفية التعايش معه والتحكم فيه، وهذا يتطلب المزيد من الوعى لأنه قادم ويحتاج إلى معالجة.



ولفت إلى أن التحول الرقمى فى التعليم سيجعل التعليم فى المستقبل ينتقل من الحفظ إلى الابتكار، ومن التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن دور المعلم هام فى إدارة الحوار مع الطلاب، ومناقشتهم، ومساعدة الطلاب على الإبداع، بالإضافة إلى ضرورة أن يستخدم المعلم التقنيات التكنولوجية الحديثة.