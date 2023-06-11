أزهرية جنوب سيناء تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

أكد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية أنه تم إعتماد نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي أجريت الامتحانات وأعمال التصحيح والكنترول تحت إشراف قطاع المعاهد الأزهرية.

وكانت نتيجة منطقة جنوب سيناء كالتالي :-

- نسبة نجاح الابتدائية بلغت 87 %.

- نسبة نجاح الشهادة الاعدادية 80%

و تقدم للامتحان 382 طالب وطالبة حضر منهم 370 نجح منهم 297 و73 لهم دور ثان.

أوائل الإعدادية هم :-

الأول كريم أبوالفتوح فتحي ناصف 99/5% معهد الطور النموذجى.

الثانى خديجة محمد عزت إبراهيم 99/3%معهد ف ابوزنيمة.

الثانى مكرر روميساء حسن حسن محمد 99/3%معهد ف الطور النموذجى.

الثانى مكرر رفيدة محمد متولى إبراهيم قاسم 99/3% معهد ف الطور النموذجى.

الثالث محمد مجدى إبراهيم أبو اليزيد 99%معهد بنين نويبع .

الرابع بسملة سامح محمد بيومى 98/9%معهد ف ابورديس.

الرابع مكرر بسنت على محمد على عطية 98/9معهد الطرفة .

الرابع مكرر عمير محمد طلعت الهلالى 98/9%معهد بنين الطور النموذجى .

الرابع مكرر منى خالد زكريا عبد الرحمن 98/9%معهد ف الطور .

الخامس بسملة على محمد على عطية 98/7%معهد ف الطرفة .

الخامس مكرر على حماده على عبده 98/7% معهد الطور ع النموذجي



الأوائل كفيف للشهادة الإعدادية الأزهرية:-

الأول محمد عبد الجليل محمد الغريب 92%معهدالطور

الثانى ياسمين عادل أحمد محمد 76/7% معهد ف الطور