59 شركة سمسرة تصرف نحو 10 ملايين جنيه دعماً من صندوق حماية المستثمر

3 شركات مستبعدة

شهدت أعداد شركات السمسرة المتقدمة لصندوق حماية المستثمر لصرف الدعم المخصص لهم من الصندوق ارتفاعا ملحوظا.

وصل عدد الشركات إلى 69 شركة من إجمالى عدد الشركات التى تستحق الدعم ١١٦ شركة، ومن إجمالى أيضاً عدد الشركات العاملة فى السوق وعددها 131 شركة.

قامت 59 شركة بصرف الدعم رسميا، تمثل 51% من إجمالى الشركات التى لها حق الصرف، وذلك بعد تقديم الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة وفقا للمعايير والشروط المقررة فى هذا الشأن، فى حين أن الطلبات التى لا تزال تحت الفحص 10 طلبات، فيما تم استبعاد 3 شركات بسبب بعض الملاحظات والمخالفات.

بلغ إجمالى المبالغ الذى تم صرفها للشركات قرابة 10 ملايين جنيه.

وكان حماية المستثمر قد بدأ تلقى الطلبات من شركات السمسرة يوم «الأحد» 26 فبراير الماضى 2023 للصرف.. ويبلغ المبلغ المخصص للدعم ٢٥ مليون جنيه مصرى وفقا للشروط والمعايير المعتمدة والمعلنة على الموقع الإلكترونى للصندوق.

كان مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر قد أصدر قرارا لتقديم دعم للشركات أعضائه يتمثل فى تحمل الصندوق نسبة (95%) من تكلفة البرامج وغيرها المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات للشركات أعضاء الصندوق وبحد أقصى 200 ألف جنيه لكل شركة من الشركات التى تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحمل جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.