85 مليون جنيه لتطوير 7 مساجد تاريخية في القاهرة.. تفاصيل

ضمن خطة التطوير التي تشمل الأماكن الأثرية بالقاهرة الكبرى لتطوير وإحياء مساجد وأضرحة آل البيت.. تخضع 7 مساجد داخل خطة التطوير بتوجيهات القيادة السياسية، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه بحسب تقرير رسمي صادر من محافظة القاهرة.



ونشرت محافظة القاهرة في تقرير لها عن حجم المجهودات التي تمت لإعمار بيوت الله، ومنها مساجد عمرو بن العاص و مسجد الظاهر بيبرس و مسجد السيدة فاطمة النبوية و مسجد الإمام الحسين و قبة وضريح ومسجد الإمام الشافعي و مسجد السيدة رقية.

مسجد الظاهر بيبرس

يعد من المساجد الأثرية الهامة فيعتبر ثالث أكبر مسجد أثرى فى مصر وبدأت أعمال ترميمه عام 2018 بتنسيق بين مصر وكازاخستان وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإحياء مساجد وتراث العاصمة بعد نحو 225 عاما تقريبا من إغلاقه، وتم افتتاح المسجد وإقامة شعائر صلاة الجمعة الماضية بمسجد الظاهر بيبرس.

مسجد الحاكم بأمر الله

شملت خطة التطوير جامع الحاكم بأمر الله بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها.

وتم افتتاح المسجد بعد ترميمه أواخر فبراير الماضي حيث شمل واجهة رئيسية بالناحية الشمالية الغربية وتطل على شارع المعز، ويتوسطها مدخل بارز يتكون من برجين صغيرين يحصران بينهما مدخل الجامع الذي يبرز عن الواجهة بمقدار 6 م ويبلغ طوله15.50 م وارتفاعه 11 م.

وقد زخرفت كتلة المدخل بحشوات غائرة تملؤها أشرطة ووحدات زخرفية وكتابات كوفية، وهذا الأسلوب من الزخرفة استقدمه الفاطميون إلى مصر من شمال إفريقيا، إذ نجده في مسجد سوسة الكبير في تونس (بُني عام236 هـ / 801 م)، ويعتبر المدخل البارز في جامع الحاكم من أقدم الأمثلة في مصر.

مسجد الأمام الشافعي

بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والآثار، أعمال تطوير مسجد الإمام الشافعى بحى الخليفة، وذلك ضمن خطة تطوير مزارات آل البيت.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بمسجد الإمام الشافعى، أعمال الرصف وتوسعة الشارع المؤدي للمسجد وتقليم الأشجار، حيث وجهت نائب المحافظ بضرورة تكثيف أعمال التشجير والمساحات الخضراء حول وإمام المسجد.

وتشمل أعمال التطوير أيضًا رفع مستوى كفاءة النظافة ورفع الإشغالات بالإضافة إلى عمل إنترلوك فى الشوارع الجانبية للمسجد وذلك تمهيدا لافتتاح المسجد قريبا.

مسجد السيدة رقية

فيما بلغت تكلفة التطوير 6 ملايين جنيه ضمن خطة تطوير وإحياء مساجد ومشاهد آل البيت بالقاهرة.