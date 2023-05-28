المصريون بالنمسا يرحبون بإقامة الملتقى الرابع للمصريين بالخارج

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحرص حرصا شديدا على التواصل مع رموز العمل العام للمصريين بالخارج، وتفتح أبواب الوزارة للجميع.

وأضاف بهجت العبيدي أن إعلان السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة المصرية عن انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في 31 يوليو القادم يأتي استمرارا لهذا التواصل المثمر مع أبناء مصر بالخارج.

وتابع العبيدي أن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بفروعه المنتشرة في دول العالم المختلفة يرحب بالتئام هذا المؤتمر للمرة الرابعة، مؤكدا حرص الاتحاد العالمي على المشاركة في هذا المؤتمر.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الزملاء المشغتلين بالعمل المصري العام بالخارج بإعداد رؤاهم المختلفة للنهوض بالعمل العام للمصريين بالخارج من ناحية، وكيفية تقديم المساعدة لمصرنا الغالية من ناحية أخرى.

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

كما أكدت السفيرة سها جندي على ضرورة استمرار وزارة الهجرة في تنظيم هذا المؤتمر بسبب أهميته، لأنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، منوهة أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:

https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

كما أعربت عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

ووجهت الوزيرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.

