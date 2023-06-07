المستشفيات الجامعية تخدم 20 مليون مريض سنويًّا

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم المستشفيات الجامعية خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الحوارية الأولى، ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن منظومة المستشفيات الجامعية تقدم دورًا محورياً في دعم منظومة الخدمات الصحية بمصر، مشيرًا إلى أنها شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة الصحة في مصر وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

عدد المستشفيات الجامعية

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية الإجمالي يبلغ 120 مستشفى جامعيًا حكوميًا، تتنوع تخصصاتها، ومنها: 82 مستشفى متعددة التخصصات، و 1 مستشفى متخصصة لعلاج المسنين، و 1 مستشفى متخصصة لصحة المرأة، و3 مستشفيات متخصصة لعلاج السموم.

وتضم المستشفيات الجامعية أيضًا 8 مستشفيات متخصصة لأمراض الكلى، و3 مستشفيات متخصصة لأمراض الكبد، و8 مستشفيات متخصصة للأورام، و9 مستشفيات للطوارئ، و5 مستشفيات لعلاج الإدمان والطب النفسى.

وأكد وزير التعليم العالي أن القارة الإفريقية تواجه تحديات في مجال الصحة، فالقارة تضم 54% من نسبة الأمراض المعدية المنتشرة فى العالم، كالدرن والإيدز والملاريا وغيرها، وبها فقط 2% من نسبة الأطباء المدربين عالميًا.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة قدمت العديد من المبادرات لمواجهة تحديات القارة الإفريقية في مجال الرعاية الصحية من خلال إطلاق الجامعات المصرية العديد من القوافل الطبية سنوياً لدول حوض النيل، وتقديم العلاج الطبي، وإجراء الجراحات لمواطني الدول الإفريقية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تعدد الفرص المتاحة للتعاون الطبي مع إفريقيا اعتمادًا على استمرار الثقة في المهارات الطبية المصرية لدى معظم الأفارقة، وقدرة الطبيب المصري على التأقلم والعمل بالدول الإفريقية وإجادته للتعامل مع الأمراض المتوطنة بها.

وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية تفتح أبوابها لاستقبال الدارسين الأفارقة لاستكمال دراستهم بكليات القطاع الصحي، حيث بلغ عدد طلاب الأفارقة في المرحلة الجامعية 7037 طالبًا، في حين يتواجد 1930 طالبًا وافدًا من إفريقيا بمرحلة الدراسات العليا، و229 طالبًا إفريقيًا على منح دراسات عليا بالجامعات المصرية.

وثمن وزير التعليم العالي نجاح العديد من الجامعات المصرية في إبرام 60 مذكرة تفاهم في مجال الصحة مع الدول الإفريقية، حيث جاءت جامعة الإسكندرية كأكثر الجامعات المصرية في عدد مذكرات التفاهم مع الدول الإفريقية في مجال الرعاية الصحية بعدد 25 اتفاقية تعاون.

وأشار الوزير إلى أهمية المعمل المرجعي إلى المستشفيات الجامعية المصرية ودوره في خدمة إفريقيا باعتباره أول معمل مرجعي معتمد فى المجال الطبي لخدمات إعادة وتأكيد نتائج الاختبارات المعملية في المجال الطبي، موضحًا أنه أول معمل لاختبار الكفاءة المعملية معتمد بشهادة الأيزو 17034 العالمية فى مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا دوره فى بناء قدرات معامل تشخيص الأمراض المعدية والميكروبيولوجى للحصول على الاعتماد لضمان الاستعداد للجوائح، خاصة أنه يعد المعمل الوحيد المعتمد فى المجال الطبي في قارة إفريقيا.

ونوه وزير التعليم العالي إلى مبادرة التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في إنقاذ آلاف الأشخاص، موضحًا أنها تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد (Telemedicine) بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

