صحة الشرقية توجه بالتشغيل التجريبي للعناية الجديدة بمستشفى أولاد صقر

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم السبت جولة تفقدية استهدفت منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر

وقام بالمرور على مستشفى أولاد صقر المركزى، والمركز الطبي الحضري بأولاد صقر، ومستشفى الصوفية المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بهم، بعد متابعته الخدمة الطبية بمستشفى كفر صقر المركزي.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى أولاد صقر المركزي، بدءاً بقسم الاستقبال والطوارئ، ثم العيادات الخارجية والمعامل والصيدليات، للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، وتوافر والأدوية والمستلزمات الطبية، بما يكفي نهاية وبداية السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى بالأقسام الطبية، للتأكد من استيفائها للبيانات، وتدوين الإجراءات العلاجية والتمريضية بها.

كما تفقد وكيل الوزارة وحدة العناية المركزة الجديدة بالدور الثالث، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتوسعتها، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ١٠ مليون جنيه، حيث بلغت الأعمال الإنشائية أكثر من ٤ مليون جنيه دعم من ميزانية المديرية، والتجهيزات الطبية ٦ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وتلاحظ له بعض الملاحظات في التشطيبات بالجزء الخارجي للعناية، ووجه الدكتور هشام مسعود بسرعة تلافي هذه السلبيات مع مقاول المشروع، وموجهاً بالتشغيل التجريبي للعناية الجديدة، والتي بلغت القدرة الاستيعابية لها ٢١ سرير بدلاً من ١٥ سرير بالعناية القديمة، وتم تزويدها بعدد ١٢ جهاز تنفس صناعي، وعدد ٢١ مونيتور، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الطبية الأخرى، من أجهزة السونار إيكو، وأشعة، وسرنجة ومضخة محاليل.

و جه مسعود بإعادة هيكلة الدور الثاني والثالث، وتجميع الأقسام الطبية بالدور الثالث، ونقل المكاتب الإدارية، ومكتب الصيانة الموجود بدور العناية لمكان آخر، بحيث يتم فصل الأقسام الداخلية مثل الباطنة والأطفال عن الأقسام الجراحية الموجودة مع قسم العمليات بالدور الثاني، ونقلها بالدور الثالث بجوار العناية، بعد تطوير الجناح القديم بالدور الثالث.

وأكد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمستشفى، مع تكليف مدير المستشفى بتجهيز مكان للأشعة العادية، داخل قسم العيادات الخارجية، لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين.

جائت الزيارة الثانية للمركز الطبي بأولاد صقر تفقد خلاله خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين به، كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وموجها بنقل غرفة الطعوم والأمصال لمكان آخر، واستغلالها لفحص الأمهات الراغبين في الحصول على الألبان المدعمة، لتكون أكثر خصوصية، كما تأكد من توافر المخزون الاستراتيجي الألبان، وقام بمناظرة سجلات التردد على المركز، ومؤشرات أداء العمل، متفقدا قسم الوقائي، وموجهاً باستكمال وثائق الإشهاد في بعض الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، مع تكليف مراقب أول المديرية، بإعادة تقييم مراقب أول الإدارة، نظراً لعدم إلمامه بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال صحة البيئة والأغذية.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الحسابات والتأكيد على سرعة إنهاء مرتبات العاملين لشهر يونيو قبل الإنتهاء من السنة المالية، كما تفقد عيادة تقديم خدمات تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وخاصة بعد إنتهاء الإدارة من حملة "حقك تنظمي" والتي كانت ضمن المرحلة الأولى، والتأكد من استيفاء السجلات وإقرارات استخدام الوسائل، مؤكدا أهمية دور الرائدات الريفيات في إنجاح المرحلة الأولى بالحملة وتعريف السيدات بخدمات الصحة الإنجابية واستدعاء المنتفعات.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الثالثة بمركز أولاد صقر الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية المركزي، تأكد خلالها من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بأهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفرق الطبية، خاصة هيئة التمريض منها.

ووجه أيضا بتعديل بعض مسارات العيادات الخارجية بالمستشفى، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، والتيسير على المرضى والمرافقين، وتقليل تحركهم داخل الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى، مؤكداً أهمية الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، واتباع سياسة فصل النفايات والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.