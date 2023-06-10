أمل جديد لمرضى ألزهايمر.. فيديو

مرض ألزهايمر هو أحد الأمراض العصبية الأكثر شيوعًا في العالم، ويعتبر من أكثر الأمراض المدمرة للدماغ، إذ يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك اليومي للأشخاص المصابين به.

. يصيب هذا المرض عادة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا، ويعتبر من الأمراض المزمنة التي لا يوجد لها علاج حتى الآن.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة مشروطة على لقاح جديد يبشر بالعلاج لمرضى الزهايمر للمرة الأولى منذ عشرين عاما، وهو لقاح "ليكيمبي" الذي طورته شركتا "إيساي" اليابانية و"بيوجين" الأمريكية.

أثبت العلاج الجديد فعاليته في إبطاء تقدم مرض الزهايمر وليس فقط في تخفيف أعراضه بنسبة 27%، وهو مخصص لمن يعانون من ضعف إدراكي خفيف وليس الخرف الشديد.

جاءت الموافقة المبدأية على العقار بناء على المعايير البيولوجية عندما أثبتت مساهمته في إزالة ترسبات الدماغ التي هي سمة مميزة لمرض الزهايمر، كما استخدمت اللجنة بيانات أكثر حداثة من دراسة أجريت على 1800 مريض، وأظهر فيها الأشخاص الذين تناولوا الدواء معدل انخفاض طفيف في تراجع مقاييس الذاكرة والحكم والاختبارات المعرفية الأخرى.

أعراض ألزهايمر

تتمثل الأعراض الأولية لمرض ألزهايمر في صعوبة التذكر والتفكير والتحدث، وتتطور هذه الأعراض بشكل تدريجي ويصعب التعامل معها مع مرور الوقت. وقد يصبح المريض غير قادر على القيام بالأنشطة اليومية الأساسية، مثل الأكل والشرب والتنظيف، ويمكن أن يؤدي المرض في النهاية إلى الوفاة.

يتسبب ألزهايمر الكثير من الضغط والتحديات للعائلات والأصدقاء الذين يعتنون بالمرضى، ويتطلب الأمر الكثير من الصبر والتفهم والعناية الشخصية للمرضى. وتعمل الكثير من المؤسسات الصحية والبحثية والخيرية حول العالم على دراسة المرض وإيجاد علاجات وعلاجات جديدة لهذا المرض المدمر.

الوقاية من ألزهايمر

1- ممارسة النشاط البدني: يوصى بممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، حيث تساعد التمارين الرياضية على تحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، كما أنها تساعد على تحفيز نمو الخلايا العصبية والتخلص من الضغط النفسي.

2- الحفاظ على وزن صحي: يمكن تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عن طريق الحفاظ على وزن صحي، حيث إن البدانة والوزن الزائد يزيدان من خطر الإصابة بالمرض.

3- تناول نظام غذائي صحي: يوصى بتناول نظام غذائي صحي، والذي يجب أن يشمل الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وتجنب تناول الأطعمة المعالجة والمقلية والمالحة.

4- التدخين والكحول: يجب تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول، حيث إن التدخين والكحول يزيدان من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

5- تحفيز العقل: يوصى بتحفيز العقل من خلال ممارسة التدريبات العقلية والأنشطة التي تحفز العقل، مثل حل الألغاز والألعاب العقلية وتعلم شيء جديد.

6- الرعاية الصحية العامة: يجب الحفاظ على الصحة العامة وزيارة الطبيب بانتظام لفحص الصحة ومعالجة أي حالات صحية موجودة.