إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" في وزارة التعليم

أعلنت مؤسسة شباب القادة إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود - She Leads" في وزارة التعليم للعام الثالث على التوالي، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وقيادات من الوزارة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و ممثلين من المجلس، بالإضافة الى ممثلين القطاع الحكومي والخاص والإعلام.

المسابقة النهائية لمدارس التعليم الفني

وأوضحت مؤسسة شباب القادة أن ١٥٠ طالبة يتنافسون هذا العام في المسابقة النهائية للبرنامج من مختلف مدارس التعليم الفني في القاهرة و الإسماعيلية و المنيا و بني سويف، بعد أكثر من ٦ أشهر من التدريبات، التي بدأت بتدريبات شخصية للعمل على تطوير الطالبات، وتدريبات عملية و تقنية، بالإضافة إلى تدريبات على مواضيع ريادة الأعمال لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم و مشاريعهم، مما أهلهم من أجل التنافس في مسابقة نهائية مليئة بالأفكار المبتكرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطالبات سوف يقومون بعرض أفكارهم أمام لجان تحكيم مكونة من خبراء و متخصصين في مختلف المجالات التقنية، حيث أن الطالبات و رائدات الأعمال سوف ينتافسون في ٤ مجالات مختلفة، وهم: مجال الحرف اليدوية، ومجال الموضة والفنون، ومجال التصنيع، ومجال البرمجة.

وأضافت مؤسسة شباب القادة، أن الطالبات عملت أيضًا على مشاريع لإحياء التراث ،والاستدامة، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير لمساعدة البيئة وتقليل الكربون لدينا، و قد كانت لجنة التحكيم النهائية للمشاريع عبارة عن "نماذج إلكترونية" غير ورقية تتعامل مع الاستراتيجية البيئية.

وأكد النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن قطاع التعليم الفني له أهمية كبيرة و هو سبب لتطور الكثير من المجتمعات، لهذا يجب الالتفات إليه، وهذا ما تعمل مؤسسة شباب القادة عليه من خلال تدريب الطالبات في مدارس التعليم الفني، في المحافظات المختلفة و تشجيعهن على الالتحاق ببرنامج هي تقود بهدف التنمية و التطوير".

وأوضح فتحي أن المسابقة النهائية تبرز مجهودات مؤسسة شباب القادة في قطاع التعليم الفني من خلال رؤية تطور الطالبات منذ التحاقهم في البرنامج حتى مرحلة العرض في المسابقة الأخيرة و التي ستكون اليوم السبت١٠ يونيو ٢٠٢٣ و سوف تُمنح الفرق الفائزة الدعم المادي اللازم لتنفيذ المشاريع.



وأضاف النائب أحمد فتحي أن المؤسسة وصلت في برنامج هي تقود الى ٤٤ مشروعًا جديدًا و ٨٤ مشروعًا على مدار ثلاث سنوات و ساعدت في تحويل ٣٠٠ طالبة الى ٣٠٠ رائدة أعمال في المجالات المختلفة و هذه هي فقط البداية، و تأمل مؤسسة شباب القادة في الدخول الى مدارس أخرى في المحافظات المختلفة لتحويل طالبات التعليم الفني الى رائدات أعمال.



جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع و خلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية، من خلال تنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.