4 قرارات جديدة لمجلس تنفيذي محافظة قنا

ترأس اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، كما أعلن المحافظ بدء الدراسة بمدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نجع حمادي خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، كما عقد المحافظ اللقاء الدوري بأعضاء المجالس النيابية.

و أجري محافظ قنا مناقشات مع أعضاء مجلس النواب والحضور بشأن الموضوعات ، التي استعرضها حسام حمودة السكرتير العام.

وانتهت المناقشات بالموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد جمال نصاري محمد علي مدرسة الحديثة الإعدادية بنين بشارع المدارس بندر قنا، وعلى تغيير مسمي مدرسة نجع حمدالله ذات الفصل الواحد إلي مدرسة الأشراف الشرقية ذات الفصل الواحد.

ووافق المجلس أيضا علي تخصيص أماكن لصالح فرع المجلس القومي للمرأة بقري حياة كريمة بمراكز ( أبوتشت - فرشوط - الوقف - دشنا - قوص ) لإقامة مشاغل لتدريب وتشغيل الفتيات والسيدات علي مهنة الحياكة ، ومنحن ماكينات حياكة بالمجان .

كما وافق المجلس علي إنشاء مركز شرطة جديد لقري شرق النيل بمركز نجع حمادي ، علي أن يتم التنسيق مع مديرية أمن قنا لإختيار موقع مناسب لمقر المركز .

و استعرض الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة جهود مديرية الصحة خلال الثلاثة أشهر الماضية في قطاعات الطب الوقائي ، والمبادرات الرئاسية ، مؤكدا أن المديرية حققت المستهدف بشكل كامل في هذه القطاعات.

كما بيّن الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمستشفيات أبوتشت ونجع حمادي، ودشنا ، مشيرًا إلي أنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ مستشفي أبوتشت ونجع حمادي خلال العام الحالي ، أما مستشفي دشنا فمن المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذها العام المقبل.

واستعرضت الدكتورة منال عبدالوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم الإجراءات التي اتخذتها المديرية خلال امتحانات النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، مؤكدةً ان الأمتحانات لم تشهد أي مشكلات أو تسريبات، وبيّنت الاستعدادات النهائية لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين لمقبل الموافق ١٢ يونيو الجاري.

بدء الدراسة بالمدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية:-

فى سياق متصل قال المحافظ، إنه يتم تحديد درجات القبول بالمدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نجع حمادي، و فتح باب التقديم لجميع الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية عقب إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام .

وأضاف، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعد أحد الأنواع الجديدة من المدارس والتعليم ، والتي تم إدخالها إلي منظومة التعليم المصرية من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ، وهي مدارس تعتمد على مرتكزات أساسية تطبق المعايير الدولية ، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات ، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

وتابع أن هذا النوع من المدارس يتيح مسارات ثلاثة للخريجين وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، خاصه لتوفيرها فرص عمل مباشرة للخريجين داخل مصر وخارجها، وبيّن المحافظ، أن هذه المدرسة سوف تكون البداية ، وسوف تسعي المحافظة لإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مدن المحافظة الأخري ، لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.

المحافظ يوجه بفحص طلبات النواب الخدمية:-

على صعيد أخر، عقد محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة خطط المحافظة المستقبلية وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ودفع عجلة العمل بالمشروعات الحالية للانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ووجه محافظ قنا بسرعة فحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.



حضر الاجتماعات الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، وكل من النائب العمدة مبارك عامر ، والنائب محمد طايع ، والنائب فتحي قنديل ، والنائب محمد مصطفى الجبلاوى ، والنائب أشرف أبوالفضل ، والنائبة سحر صدقى ، أعضاء مجلس النواب ، وجميع أعضاء المجلس التنفيذي .