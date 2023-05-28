وزيرة الهجرة تكشف مكتسبات مؤتمر "الكيانات" للمصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنها تهتم بالنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.



وأعربت وزيرة الهجرة، عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسًا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارًا وطنيًا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وإليكم عدد من المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عامًا.

- إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب.

- إعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج.

- طرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية،.

-تقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج.

- طرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم.

- الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

ولكل من يرغب في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:

https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو المقبل، مضيفة إلى أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية المهمة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

وافتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العام الماضي، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ٣٤٦ مشاركًا من ٤٥ كيانًا من ٣٨ دولة حول العالم، علاوة على حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات.

القيادة السياسية تهتم بالمصريين في مختلف دول العالم

وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم، وفي إطار ذلك حرصت الوزارة على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر، بهدف استعراض سبل التعاون بينها وبين وطنهم الأم، لتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية.