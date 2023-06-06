السيسي يدعو وفود المؤتمر الطبي الأفريقي لزيارة المقاصد السياحية بمصر

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفود الدول الأفريقية والأجنبية والعربية المشاركة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، إلى الترفيه خلال فعاليات المؤتمر وزيارة المقاصد السياحية في مصر.

ونعى الرئيس السيسي، وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين، متقدمًا بالعزاء لأسرته في مصابهم، متابعًا أنه كان له إسهام كبير أثناء عمله في وزارة الصحة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، كانت منذ 4 سنوات تضم 12 ألف حالة، وصلت إلى 1.9 مليون حالة بتكلفة 20 مليار جنيه، بمساهمة 5 مليارات من منظمات المجتمع المدني.

وتابع السيسي أن المبادرات الطبية أفكار تحاول حل تحديات صعبة لتحسين حياة الناس، متابعًا أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات صحية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدرات الدول الاقتصادية في هذا القطاع.

وقال الرئيس السيسي إن التعداد السكاني في مصر تجاوز الـ 105 ملايين نسمة، ما يتطلب مضاعفة المستشفيات والخدمات الطبية، بمعنى لو لدينا 500 مستشفى فنحن الآن بحاجة إلى ألف مستشفى، مؤكدًا أن مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لكل من قام بالمساهمة ويسهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، متابعًا أن الدولة المصرية حريصة على القيام بدور إيجابي في القطاع الصحي المصري والأفريقي.

وتابع الرئيس السيسي أن الخبرات الطبية التي اكتسبتها مصر جاءت في ظل ظروف متشابهة تمامًا مع الدول الأفريقية، مضيفًا ان كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لأفريقيا، ولكن بالتعاون مع بعضنا البعض نستطيع أن نحسن الكثير من القدرات المتواضعة التي لدينا، وبالأفكار المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.