(انفوجراف) مطالب “المصريين في الخارج” بمؤتمر وزارة الهجرة المقبل

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وافتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العام الماضي ، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ٣٤٦ مشاركا من ٤٥ كيانا من ٣٨ دولة حول العالم، علاوة على حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات .

هذا وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في مختلف دول العالم؛ لذا تحرص وزارة الهجرة على تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر “الكيانات المصرية بالخارج” والذي تم تغييره لـ “المصريين بالخارج” ليكون أشمل ويستفاد منه جميع أبناء مصر بالخارج.

وتهدف إقامة النسخ المختلفة من المؤتمر كل عام لاستعراض سبل التعاون بينهم وبين وطنهم الأم، ولتوحيد الجهود الحكومية والدبلوماسية الشعبية التي يمثلونها في الخارج، ولتعريفهم بجهود التنمية التي تجرى على أرض الوطن والترويج للدولة المصرية في دولة الإقامة، فضلًا عن الاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وسط حضور ممثلي كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

رابط التسجيل لحضور مؤتمر المصريين بالخارج

ولكل من يرغب في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:

https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

وإليكم (انفوجراف) عن مطالب “المصريين في الخارج” بمؤتمر وزارة الهجرة المقبل :-

إعادة النظر في اسعار تزاكر الطيران

سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد بمجلس النواب

تقنين أوضاع الجاليات المصرية ممثلي المصريين بالخارج بدول المهجر

زيادة التمثيل البرلماني من خلال زيادة عدد مقاعد المصريين

انشاء مجلس أعلى للمصريين بالخارج تحت رعاية رئاسة الجمهورية

تمثيل المصريين بالخارج في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تدريب شباب المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بالوطن

تفعيل دور الهيئة الوطنية للتدريب لتمتد إلى شباب المصريين في الخارج

إقامة فروع للبنوك المصرية في الخارج خاصة أوروبا وأمريكا