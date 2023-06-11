وزير الصحة يطلع على خطة التأمين الطبية للمدن الساحلية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات الوزارة، للإطلاع على خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية لصيف عام 2023، لضمان توفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمصطافين.

الخطط التأمينية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على الخطط التأمينية الخاصة بكل قطاع، وفي كل مديرية على حدة، حيث وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض.

اجتماع وزير الصحة مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات

اجتماع وزير الصحة مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على محاور الخطة (علاجية، وقائية، خدمات إسعافية) ووجه بضرورة التنسيق المباشر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفيات القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بالقطاع الصحي.

وأضاف أن الوزير، وجه بمراعاة توفير اخصائيين واستشاريين على مستوى من الكفاءة العالية، كما تأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية، فضلًا عن التوجيه بتكثيف منظومة التشخيص «عن بُعد» مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية بكفاءة ويسر لجميع المواطن.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على خطط فريق الانتشار السريع التي تضم الفرق الطبية والإسعافية، وتجهيزها على مدار الساعة لتقديم الدعم السريع بين مستشفيات ومراكز محافظات الجمهورية، موجهًا بانعقاد غرف الأزمات والطوارئ المركزية والفرعية على مدار الساعة، مع مراعاة التنسيق مع مشروع «رعايات مصر».

اجتماع وزير الصحة مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات

وأوضح المتحدث الرسمي، أن خطة التأمين الطبي لهيئة الإسعاف المصرية، شملت الدفع بـ96 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و68 نقطة تمركز إسعافية على الطرق الصحراوية والساحلية، وذلك بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، بالإضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة بأماكن الزحام والأماكن المغلقة التي لا تصل إليها السيارات، من خلال خدمة الـ«سكوتر الإسعافي».

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه برفع درجة الاستعداد بكافة الأقسام والوحدات، وعلى وجه الخصوص أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية بالمستشفيات، خاصةً التي تقع على الطرق الساحلية والصحراوية، لسرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حوادث الطرق، علاوة على توجيه الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية بكل محافظة، لوضع إرشادات على الطرق، لسهولة الوصول للمستشفيات.

اجتماع وزير الصحة مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء قبل تقديمه للمستهلكين، إلى جانب تكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن وقضاء إجازة صيفية صحية وآمنة، بالإضافة إلى التوجيه بضرورة التواصل مع المعنيين بكل محافظة ساحلية، أثناء تنظيم الحفلات الصيفية، لتأمينها طبيًا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم «عبدالغفار» أن الوزير، حرص على التأكد من انتظام سير العمل بمنظومة بنوك الدم، للاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي آمن، كما اطلع الوزير على خطة حملات التبرع بالدم في الأماكن العامة، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات التبرع.