الأحد 11 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أهم القضايا المطروحة في الحوار الوطني.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف المهندس خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعي في الحوار الوطني، تفاصيل الجلسات المستمرة وأهم القضايا المطروحة خلالها.

وقال إن الجلسات بدأت بأهم القضايا المطروحة والتي تمس أكبر عدد من المواطنين وخاصة في المحور المجتمعي، وعلى رأسها قضية الوصاية، والتعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف أن الانطباعات الأولى تدوم طويلا لذلك مجلس الأمناء يراعي البدء بأداء جيد والتزام لتوضيح الجدية المتبعة في الحوار الوطني.

أهم المقترحات عن الثقافة والهوية الوطنية في الحوار الوطني

وأشار إلى أن هناك عدد كبير من الآراء والأفكار وصلت قبل انعقاد الجلسات ومنها عدد كبير على المحور الاقتصادي و34% على المحور المجتمعي و29% على المحور السياسي.

وأكد مقرر عام المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن المقترحات التي وصلت للمحور المجتمعي كان أغلبها عن الثقافة والهوية الوطنية يليهما التعليم، بما يؤكد اهتمام المواطن بالثقافة وإدراكه أهميتها، ولذلك بدأت أولى الجلسات بالحديث عن الثقافة والنهوض بها.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “الحوار الوطني”، المذاع عبر “إكسترا نيوز”، اليوم السبت. 

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