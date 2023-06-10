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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأهرامات تستقبل 17 سفيرا لاطلاعهم على تطوير المنطقة

17من سفراء الدول
17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية نحو 17من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين يمثلون دولهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إطلاعهم على أعمال التطوير داخل منطقة الزيارات والتي قامت بتنفيذها الشركة المسئولة عن تطوير الخدمات بالمنطقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة ممثلة في المجلس الاعلى للأثار .

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تطوير الخدمات بالمنطقة

ورافقهم في الزيارة عمرو جزارين  رئيس مجلس إدارة الشركة  المسئولة عن تطوير الخدمات بالمنطقة  في جولتهم داخل منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة وإطلاعهم على أحدث المستجدات التي تمت في المنطقة، بما في ذلك المحطات والمطاعم وساحات الانتظار للسيارات والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لا سيما وأن منطقة الزيارات باتت تضم أغلب الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر طبقا للمعايير العالمية المُطبقة داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

 17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات 
 17من سفراء الدول العربية والأجنبية
 17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات 
 17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات 
 17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات 
 17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات 

 

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