الأهرامات تستقبل 17 سفيرا لاطلاعهم على تطوير المنطقة

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية نحو 17من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين يمثلون دولهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إطلاعهم على أعمال التطوير داخل منطقة الزيارات والتي قامت بتنفيذها الشركة المسئولة عن تطوير الخدمات بالمنطقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة ممثلة في المجلس الاعلى للأثار .

تطوير الخدمات بالمنطقة

ورافقهم في الزيارة عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن تطوير الخدمات بالمنطقة في جولتهم داخل منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة وإطلاعهم على أحدث المستجدات التي تمت في المنطقة، بما في ذلك المحطات والمطاعم وساحات الانتظار للسيارات والتسهيلات التي تمت لخدمة الزائرين وتمكينهم من تجربة سياحية غير مسبوقة، لا سيما وأن منطقة الزيارات باتت تضم أغلب الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر طبقا للمعايير العالمية المُطبقة داخل المتاحف والأماكن الأثرية العالمية.

17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات

17من سفراء الدول العربية والأجنبية

17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات

17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات

17من سفراء الدول العربية والأجنبية فى زيارة للأهرامات