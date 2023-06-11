تعليم جنوب سيناء يعلن جاهزية استراحات امتحانات الثانوية العامة

قام محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بجولة ميدانية لمتابعة جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال المنتدبين الذين سيشرفون على الامتحانات في مدينة رأس سدر.

وتفقدا 2 من الاستراحات المجهزة والتي تضم 75 سريرًا بمدرستي الشهيد سيد زكريا الابتدائية والاستراحة الملحقة بمدرسة السادات الثانوية.

وتم التأكد من جودة تأثيث الاستراحات وتوفر سبل الراحة والمعيشة اللازمة بهما، بالإضافة إلى تواجد المشرفين فيهما، كما أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد قامت بتجهيز عدد 14 استراحة بمدن المحافظة، 7 للرجال و7 للنساء.

وذلك بإجمالي 450 سرير، وتوفير سبل الراحة والمعيشة اللازمة للمنتدبين الذين سيشرفون على الامتحانات في مدن: طور سيناء، ورأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.