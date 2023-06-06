تعاون بين قنا وشركة سيجام بمجال التمور

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن محافظة قنا تمتلك مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 فدان ، منها 45 فدان منزرعة بالنخيل المجدول بإجمالى 3 الآف نخلة ، و 15 فدان منزرعة بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة ، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرُطب بإجمالى 1500 نخلة.

وناقش المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمود طه مدير قطاع الزراعة بشركة سيجام للإستثمار الزراعى، بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والشركة فى تنمية زراعة النخيل بمشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة وزيادة جودة إنتاج البلح ، وذلك بحضور المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة ، و ثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة بمنطقة المعنا.

وبيّن المحافظ، بأن المحافظة تسعى إلى التوسع فى زراعة النخيل والإستعانة بالشركات المتخصصة لتطبيق أحدث نظم زراعة النخيل ورعايته من حيث أنظمة الرى والإعتماد على الأسمدة العضوية فى التسميد ، بما يساهم فى إنتاج بلح عالى الجودة وبمواصفات قابلة للتصدير للخارج.

وأضاف أنه تم إنشاء محطة بيوجاز بمنطقة المعنا ، للإستفادة منها فى إنتاج السماد العضوى وإستغلاله فى تسميد الزراعات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائى .

وقدم المهندس محمود طه عرضا توضيحيا عن الشركة ومجالات عملها ، ودورها فى تنمية زراعة النخيل وتصدير البلح بمختلف محافظات مصر ، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بتوفير التدريب اللازم للعاملين بمشروعات الأمن الغذائى المختصين بزراعة ورعاية النخيل ، لافتا إلى أهمية التعاون مع المحافظة لزيادة الكميات المُنتَجَة من البلح ، وفتح أسواق عالمية لتصدير البلح إليها إلى جانب السوق المحلى .

75 شكوي ترد إلى ديوان عام المحافظة

فى سياق متصل واصل محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، اليوم الثلاثاء استقبال 75 مواطنًا بمكاتبهم، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وأورد المحافظ، أن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.