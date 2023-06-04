الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يؤكد مؤتمر “الكيانات” سيمثل كرنفالا في حب الوطن

طالب بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، الزملاء المنشغلين بالعمل المصري العام بالخارج بالحرص على التسجيل في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في 31 يوليو القادم والتي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال بهجت العبيدي، أن أفرع الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المنتشرة في دول العالم المختلفة قامت بالتسجيل وذلك يأتي من حرصها على المشاركة في هذا المؤتمر الهام.

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ومن ناحيته توقع نصر مطر مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن يمثل هذا المؤتمر كرنفالا في حب مصر من قِبَل أبناء مصر في الخارج، معتبرا المؤتمر فرصة للالتقاء رموز العمل المصري العام في الخارج مع بعضهم البعض من ناحية ومع السفيرة سها جندي من ناحية أخرى ومع المسؤولين المعنيين بشأن المصريين بالخارج في قطاعات الدولة المختلفة من ناحية أخرى.

وأكد مطر أن هناك العديد من الملفات سوف يناقشها أعضاء الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مع الزملاء في الاتحادات والمؤسسات الأخرى، وأن المواطن المصري في الخارج يفتح ذراعيه، ويرحب بالتعاون مع الجميع من أجل مصلحة مصر العليا.

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج" في يوم 31 يوليو القادم، مضيفة أنه من المقرر أيضًا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى عدد من المدن الصناعية والمناطق الاستثمارية الهامة حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

كما أكدت السفيرة سها جندي على ضرورة استمرار وزارة الهجرة في تنظيم هذا المؤتمر بسبب أهميته، لأنه يعد نقطة تلاقي ذات تأثير وصدى واسع بين المصريين بالخارج ودولتهم، منوهة أن كل مصري بالخارج لديه الرغبة في حضور المؤتمر هذا العام والمشاركة في فعالياته، عليه التسجيل في الاستمارة المتاحة على الرابط التالي:



https://forms.gle/9Q9VdwZCzYwsZ45g7

ووجهت الوزيرة بأن تهتم النسخة الرابعة من المؤتمر بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج في أي من الدول.



كما أعربت عن تطلعاتها بأن يصبح هذا المؤتمر الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.