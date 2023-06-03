تطورات الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز بعد خضوعه لعملية قسطرة

يعانى الفنان طارق عبد العزيز من أزمة صحية، ويخضع للعلاج حاليًا، وشهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، نتيجة الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله إلى أحد المستشفيات.

مرحلة تلقي العلاج

ومازال طارق عبد العزيز خلال الوقت الحالي في مرحلة العلاج، كما يخضع للعديد من الفحوصات، حسب توصيات الطبيب المعالج، لتحديد طرق العلاج الفعالة للفترة المقبلة.

وكان روى الفنان طارق عبد العزيز تفاصيل قصة غامضة عن محاولة قتله على يد أمير سعودي، قائلًا: "إن والده كان يعمل مدرسًا في السعودية.. وكنا برفقته ، والدي كان صعيدي من سوهاج وطباعه وأخلاقه صعيدي، وكان يحني رأسه أثناء السير لغض بصره عن السيدات".

وأضاف الفنان طارق عبدالعزيز، أن ابن أمير المنطقة التي كنا نعيش فيها بالسعودية، قال لفظ خارج بالنسبة ليّ كمصري وشتمني ، قائلًا: " أنا على طول روحت ضربه.. والدي كان دايمًا يقولي اللي يغلط فيك خد حقك، وعملت كدا فعلا".

طارق عبد العزيز

وتابع: " ثاني يوم بعد هذه الواقعة وجدت حاشية من القوم دخلوا على الفصل بتاعي بالمدرسة، والأمير داخل ومعاه "سياف" كائن ضخم جدًا.. أنا معرفش إني ضربت ابن الأمير ".

وأكمل: " سأل الأمير ابنه من ضربك، قال له : هذا.. سأل ابن مين ؟ قالوا له: ابن الحاج عبدالعزيز .. فجأة الأمير نظر إلى ابنه وضربه بالقلم وقال له: انت بتتخانق مع أخوك ابن الراجل المصري المحترم".

وأَضاف: " في الموقف دا عرفت يعني اية كلمة أب.. وكيف شفعة ليّ أخلاق أبي"، جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة النهار.

طارق عبد العزيز

شفاك الله وعفاك

ودعمه الفنان مفيد عاشور فى أزمته حيث كتب عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "صديقي وحبيبي الفنان طارق عبد العزيز، شفاك الله وعافاك، نسألكم الدعاء له بالسلامة والعافية.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز شارك مؤخرًا في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.