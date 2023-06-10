وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون المشترك مع نقيب الأطباء

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة العامة للأطباء، بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص في التجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء.

اهتمام التعليم العالى بتطوير القطاع الطبي

لقاء وزير التعليم العالى ونقيب الأطباء

وأكد وزير التعليم العالى اهتمام الوزارة في ضوء استراتيجتها الجديدة بتطوير وتحديث نظم الدراسة في كليات القطاع الطبي، والمستشفيات الجامعية ودعم خطط التطوير بها، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأشاد وزير التعليم العالى بالتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والنقابة العامة للأطباء فى النهوض بالقطاع الطبى فى مصر، وتطوير أداء الأطباء سواء على المستوى التعليمي أو العملي.

وأكد وزير التعليم العالى حرص القيادة السياسية على تقديم كل أوجه الدعم المادي والمعنوي؛ لتطوير منظومة الصحة في مصر، فضلًا عن تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن المستشفيات الجامعية تسعى لتحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن هذه المستشفيات تعمل على تطوير البنية التحتية لها، من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتطوير الخدمات الطبية والصحية بها، وبما يعزز دور المستشفيات الجامعية البارز في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

ناقش اللقاء آليات توفير الدعم اللازم والرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز، بما يتيح لهم تقديم الخدمات الصحية التى تليق بالمرضى.

و أشاد نقيب الأطباء بتعاون الوزير البناء وحرصه الدائم على التواصل مع نقابة الأطباء؛ بما يُسهم في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها على النحو المنشود.

وثمّن نقيب الأطباء الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي في مختلف قطاعاتها في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

