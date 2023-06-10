رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، وحدة المرأة الآمنة بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتفعيل استجابة القطاع الطبي لاحتياجات المرأة، التي أوصت الشرائع السماوية بها وكرمتها، مشيدًا بجهود كلية طب البنات، ومقدمًا لها التهنئة على تميزها وريادتها كأول كلية طب بالجامعة تحصل على شهادة الجودة والاعتماد، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، وفي طريقها لتجديد الاعتماد الثالث كما حصلت الكلية حديثًا على شهادة الأيزو في إدارة التعليم والجودة كأول كلية بالجامعة.



ووجه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بتوفير جميع أوجه الدعم لتقديم الخدمات الصحية للمرأة؛ لما لها من دور في المجتمع؛ وكونها الأم والأخت والزوجة والبنت، وأوصي صديق بتعميم هذا النشاط في كافة ربوع الوطن.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته البالغة لنشاط كلية الطب بنات الدائم، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر فازت في مسابقة التميز لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.

وعبرت الدكتورة نجلاء عدلي، مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، عن وجود 31 وحدة دعم للمرأة على مستوى الجمهورية إلا أنها تعتز بشكل خاص بالشراكة مع كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة وعلى استعداد تام لكل أوجه التعاون.

ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

وعبرت السيدة فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخرها بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والمستشفيات الجامعية وخاصة جامعة الأزهر.

وأثنت إيثار سليمان، ممثل السفارة النرويجية، على تجهيز الوحدة وقدمت التحية والشكر للقائمين على المشروع.

وتوجهت الدكتوره هناء العبيسي، عميد كلية الطب، بالشكر للمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ للجهود المبذولة والدور المهم والكبير، وتنوع الأنشطة؛ لضمان تمثيل وتمكين المرأة في جميع المجالات، ودعمهم في سبيل إنشاء وحدة المرأة الآمنة في كلية طب البنات جامعة الأزهر، مؤكدة على أن المرأة المصرية الآن تعيش أزهي عصورها في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيمانًا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت أن تتولى وتشارك بقوة في كل المناصب القيادية ويأتي الافتتاح في إطار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية، وكذلك الدستور المصري الذي يكفل حقوق المرأة كما تكفل الدولة الحماية والدعم للمرأة.

وجدير بالذكر أن وحدات المرأة الآمنة تقدم خدماتها على أيدي أطباء وهيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم الطبي والنفسي، وإدارة الحالة، والإحالة للجهات الداعمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب عبده، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.