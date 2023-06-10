السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

آخر اجتماع لوزير التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة غدًا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، غدًا الأحد، آخر اجتماع له قبل امتحانات الثانوية العامة بجميع رؤساء اللجان. 

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أفضل طرق مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ويلتقي وزير التربية والتعليم في الرابعة عصر غد الأحد رؤساء لجان سير امتحانات  الثانوية  العامة بالفيديو كونفرانس لإصدار التعليمات النهائية داخل  لجان امتحانات الثانوية العامة

توجيهات امتحانات الثانوية العامة 

ووجه وزير التربية والتعليم بحضور الملاحظين فى اليوم الأول للامتحان  قبل بدء اللجنة بما لا يقل عن نصف ساعة، وبقية الأيام قبل بدء الامتحان بـنحو ثلث ساعة، وأن يكونوا فى لجانهم قبل دخول الطلبة. 

ونوه وزير التربية والتعليم بمنع اصطحاب أية مطبوعات  أو كتب داخل اللجنة أو التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أية وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب مع التشديد على حظر التدخين داخل اللجنة.

وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات استلام وتوزيع  كراسات الأسئلة والإجابة وكتب المفاهيم. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة تسليم كل  لجنة  فرعية  داخل  لجنة  سير الامتحان أربعة نماذج  من كراسات  الأسئلة وتوزع بترتيب  معين على الطلاب  على لا يتسلم طالبان يجلسان في  مقعدين متتالين نموذج واحد. 

ووجه وزير التربية والتعليم بأنه عند استلام الملاحظ مظاريف الأسئلة من مراقب الدور يجب التأكد من أن المظروف سليم ومغلق وأن جميع البيانات سليمة وتخص اللجنة، وتحمل اسم المادة وتاريخ اليوم  وفترة الامتحان المسجلة على المظروف صحيحة. 

وألزم وزير التربية والتعليم الملاحظ بعدم مغادرة اللجنة قبل انتهاء الامتحان إلا بعذر قهرى وبتصريح من رئيس اللجنة يحدد فيه وقت الخروج وسببه. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لا يجوز استبدال ملاحظ بآخر إلا بعذر يقبله رئيس اللجنة، مع وجوب اليقظة التامة داخل اللجنة وعدم التحدث معا أو مع الطلاب أثناء الامتحان ومراعاة الانتشار باللجنة،  مع إبلاغ مراقب الدور بأى مخالفة يرتكبها الطالب أثناء الامتحان لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وحظر وزير التربية والتعليم الملاحظين من قراءة الأسئلة للطلاب أو تفسيرها سواء كلمة أو جملة أو ترجمة أسئلة أثناء الامتحان، وألزمه بإخطار مراقب الدور فى حالة وجود حالة مرضية باللجنة لإخطار الطبيب وتحرير تقرير بحالة الطالب لحفظ حق الطالب ويوقع من رئيس اللجنة، وفى حالة مغادرة الطالب للجنة لا يسمح له بالعودة لاستكمال الامتحان مرة أخرى. 

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالتصدى لأية محاولات غش أو تصوير الأسئلة، والتأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان.

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