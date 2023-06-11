عمل الغربية تشارك في مؤتمر الحوار الوطني لتنمية الأسرة

شاركت مديرية العمل بمحافظة الغربية فى مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية ، وذلك فى مقر المركز الثقافى بطنطا بحضور جميع وكلاء الوزارات والمديريات ومديرين الأحياء وممثلي النقابات والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمراة والجمعيات الأهلية و تنظيم الاسرة فى محافظة الغربية ، والذى تم تحت رعاية الدكتور طارق رحمى المحافظ ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في ما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم فى ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، والعمل على تحسين مستويات المعيشة .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة ، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة القضية السكانية واهمية تنمية الاسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتحديد النمو السكاني للحفاظ على مقومات التنمية فى الدولة ، وخلال اللقاء أكد المحافظ على ان النمو السكانى يؤثر سلبياً على التنميه الاقتصادية والاجتماعية وان بناء الاسرة هى عمليه أساسية لبناء المجتمع ككل .

عمل الغربية تشارك فى مؤتمر الحوار الوطني لتنمية الأسرة بالمحافظة

وأضاف مدير المديرية انه شارك فى المؤتمر من المديرية أمل وريده مسؤول المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية ،ووحدة المساواة والتمكين الاقتصادي ، ووسام ممدوح عضو المكتب الفنى بالمديرية ، مشيراً إلى أهمية الحوار الوطنى الفعال لتنمية الاسرة المصرية وتفادى حدوث اى مشكلات مستقبلية وذلك فى سعيها للحصول على الحياة الكريمة وتحسين مستويات المعيشة لأفرادها فى ظل الجمهورية الجديدة .