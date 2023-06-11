عمل الغربية تشارك في مؤتمر الحوار الوطني لتنمية الأسرة
شاركت مديرية العمل بمحافظة الغربية فى مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية ، وذلك فى مقر المركز الثقافى بطنطا بحضور جميع وكلاء الوزارات والمديريات ومديرين الأحياء وممثلي النقابات والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمراة والجمعيات الأهلية و تنظيم الاسرة فى محافظة الغربية ، والذى تم تحت رعاية الدكتور طارق رحمى المحافظ ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في ما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم فى ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، والعمل على تحسين مستويات المعيشة .
وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة ، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة القضية السكانية واهمية تنمية الاسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وتحديد النمو السكاني للحفاظ على مقومات التنمية فى الدولة ، وخلال اللقاء أكد المحافظ على ان النمو السكانى يؤثر سلبياً على التنميه الاقتصادية والاجتماعية وان بناء الاسرة هى عمليه أساسية لبناء المجتمع ككل .
وأضاف مدير المديرية انه شارك فى المؤتمر من المديرية أمل وريده مسؤول المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية ،ووحدة المساواة والتمكين الاقتصادي ، ووسام ممدوح عضو المكتب الفنى بالمديرية ، مشيراً إلى أهمية الحوار الوطنى الفعال لتنمية الاسرة المصرية وتفادى حدوث اى مشكلات مستقبلية وذلك فى سعيها للحصول على الحياة الكريمة وتحسين مستويات المعيشة لأفرادها فى ظل الجمهورية الجديدة .