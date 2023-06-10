بالمزمار البلدي والتهاني حجاج الجمعيات يودعون ذويهم

في الاسماعيليه:

بالمزمار البلدي والتهاني والتبريكات والزغاريد ودع حجاج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية، اليوم السيت، وذويهم من أمام مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك قبيل سفرهم إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج.

وكان في وداع الحجاج والبالغ عددهم ٤٣ حاج وحاجة مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ونائب رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام.

وتجمع المئات من الأهالي أمام الحافلات التي تقل الحجاج لتوديع ذويهم في مشهد مفرح للجميع.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أهدي بشارة للحجاج شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحُجَّاج بزيارةِ بيت الله الحرام، طالبًا منهم الدعاءِ لمصر، أن يحفظها الله دائمًا من كلِّ مكروه، مؤكدًا أنَّ الحَج تطهيرًا للنفس وتزكيةً لها، وتجديدًا للإيمانِ، ومغفرةً للذنوبِ والسيئات.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج وتم شرح الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم ، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسَّعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج لعام ١٤٤٤ هجري ٢٠٢٣ م، ٤٢ حاجٍ تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعيّ أعضاء البعثة الرسمية، برفعِ درجة الاستعداد القصوى، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أيّ عقبات لكي يؤدي الحجاج المناسك في سهولةٍ ويسر.