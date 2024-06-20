19 طالبًا وطالبة يخوضون سباق الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

يواصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة سباقه، داخل لجنتي مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا السبت 22 يونيو، وذلك لأداء امتحانات المواد الأساسية، حيث بدأت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل العيد، يومي الإثنين 10 يونيو والأربعاء 12 يونيو.

وقال طارق عبدالله، منسق امتحانات 57357 مع وزارة التربية والتعليم، أن لجنتي الامتحان داخل المستشفى تضم 19 طالبا وطالبة، بينهم 11 بنين و 8 فتيات، وفدوا للعلاج بالمستشفى من المحافظات المختلفة، وحالت ظروفهم دون حضور امتحانات ختام المرحلة النهائية من التعليم الأساسي قبل الجامعي، في لجانهم المدرج أسماءهم بها في محافظاتهم.

وتضم اللجنتان المنعقدتان في الطابق الرابع بالمستشفى، وبين الممتحنين 4 علمي رياضة "3 بنين و 1 فتاة"، و 4 أدبي "2 بنين و 2 بنات"، و 11 علمي علوم "5 بنات و 6 بنين"، ومنهم طالب من مدارس "ستيم" للمتفوقين.

وقالت عزة علي، مدير الخدمة الاجتماعية بمستشفى 57357، أن المستشفى ينسق دائما مع التربية والتعليم، قبل وأثناء وبعد الامتحانات وحتى إعلان النتيجة، ويلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى، واستخدام المطهرات، لحماية الأطفال داخل اللجان الامتحانية، كما يتم مراعاة ظروفهم المرضية، حيث تنتقل لجنة الامتحان لمكان الطفل الذي تحول ظروفه الصحية عن الحضور داخل اللجنة، وامتحانه في مكانه، حفاظا على صحته ومستقبله في نفس الوقت، بما لا يؤثر أحدهما على الآخر.

وأكد محمد علي، أخصائي الخدمة الاجتماعية بمستشفى 57357، على انعقاد اجتماعات تنسيقية مسبقة مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة العامة للامتحانات، وذلك قبل انطلاق الماراثون، للافادة بظروف الطلاب المستحقين للعلاج داخل المستشفى في وقت عقد الامتحانات، والحصول على الموافقات بإدراجهم داخل لجنتي مستشفى 57357، بدلا من لجانهم الطبيعية في المحافظات المختلفة، لعدم استطاعتهم التواجد بها في وقت الحصول على الخدمة الصحية والطبية داخل المستشفى بالقاهرة.

وكان هذا هو المغزى من صدور قرار وزير التربية والتعليم سابقا بانعقاد لجنة خاصة داخل المستشفى للأطفال مرضى للسرطان، لآداء الامتحانات في كل المراحل والفرق الدراسية.

وتجرى الامتحانات تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم، طبقا لقرار وزير التربية والتعليم، رقم 258 في 30 يوليو 2013، بشأن تشكيل لجان خاصة لامتحان الطلاب نزلاء مستشفى 57357، حيث نصت مادته الأولى على "عقد امتحان الطلاب المرضى بمستشفى سرطان الأطفال 57357، داخل هذا المستشفى كل عام الدورين الأول والثاني"، وذلك طبقا لقواعد محددة.



وترسل الإدارة العامة للامتحانات، أوراق الامتحان صباح كل يوم مقرر فيه انعقاد اللجان، إلى كنترول الثانوية العامة بالسيدة زينب، حيث أنها الإدارة التعليمية التي تتبعها المستشفى، وعقب انتهاء الامتحان يوميا يتم "تشميع" الأظرف وبها الإجابات، وإرسالها إلى كنترول الثانوية العامة بالسيدة زينب، حيث يتم تصحيحها، وإرسال نتائج الطلاب إلى إداراتهم التعليمية بمحافظاتهم، لإعلانها وسط زملائهم، وإفادة المستشفى بنسخة من النتيجة النهائية للطلاب الخاضعين للامتحان.