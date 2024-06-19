حملات تموينية على مخابز البحيرة في رابع أيام عيد الأضحى

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية وباشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية.



وأسفرت الحملات بمركزى إيتاى البارود ووادى النطرون تم ضبط 21 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم وآخر قام بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق ، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بمركوي وادي النطرون

وفي حملات مماثله بمراكز بدر والرحمانية وشبراخيت تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن و 4 مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.