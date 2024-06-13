محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي وميدان الشهداء

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينة طوخ، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

استهلّ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

وقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 88%، وجاري الانتهاء من إنشاء السور الخارجي للمستشفى، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى بالكامل، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة المحددة

كما قام الهجان بجولة تفقدية شملت عددًا من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ، وذلك في إطار خطة المحافظة الرامية إلى الارتقاء بالمستوى الحضاري للمدينة وتحقيق السيولة المرورية.

حيث تفقد شارع مصرف الحصة، بطول 230 مترًا، حيث تفقد أعمال الرصف التي تم الانتهاء منها بالكامل، وشاهد إنشاء جزيرة وسطى جديدة على طول الشارع، تهدف إلى تنظيم حركة المرور ، وكذلك تابع انشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع، والتي تُضفي لمسة جمالية على المنطقة وتساهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية الاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ووجه بضرورة تكثيف الحملات على المخالفين للقوانين، خاصة فيما يتعلق بإشغال الشوارع والباعة الجائلين. كما شدد على ضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الإنارة والنظافة والصرف الصحي.

جاءت الجولة بحضور اللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بالقليوبية.