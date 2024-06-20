موعد صرف المعاشات.. يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024،خاصة مع قرب حلول أول أيام شهر يوليو 2024.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

وسيتم صرف معاشات شهر يوليو 2024 خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم 1 يوليو 2024، حيث يتم صرف المعاشات بداية من اليوم الأول لكل شهر.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن جميع ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 عن طرق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

معاشات شهر يوليو 2024

و بشأن وجود زيادة في معاشات شهر يوليو 2024، فلم يتم الإعلان رسميًا عن أي زيادة جديدة في معاشات 2024 بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضي، على أن تكون الزيادة بنسبة 15%، والتي بدأ صرفها أثناء صرف معاشات شهر مارس 2024.

اماكن صرف معاشات شهر يوليو 2024

كما يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2024 عن طريق:

التوجه إلى إحدي منافذ البريد المصري المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية، أو أحد فروع البنوك التجارية.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة بجميع المحافظات.

المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

و يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن جميع ما يخص معاشات شهر يوليو 2024 من خلال الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني الرسمي،