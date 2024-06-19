صيدلة قناة السويس تطلق مبادرة لإنتاج وسائل تعليمية مبتكرة بإستخدام الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس التقدم والتطور في أساليب التعليم الحديثة، قام طلاب كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بإنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية المبتكرة بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاءت تلك المبادرة؛ لتعزيز توصيل المادة العلمية بأسلوب جديد وفعّال، يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالمبادرة، مؤكداً أن الفيديوهات التعليمية التي أنتجها الطلاب تعكس نموذجاً مثالياً لدمج الذكاء الإصطناعي في العملية التعليمية، مما يسهم في رفع جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن إستخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم يمثل خطوة رائدة تبرز تفوق كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، مشيراً إلى أن الكلية تسعى دائماً لتقديم أفضل البرامج التعليمية المدعومة بأحدث التقنيات لتعزيز تجربة التعلم لدى الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية الكلية لتعزيز الابتكار والإبداع بين الطلاب، وتجهيزهم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة

وشدد عبد النعيم، على أهمية تبني مثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين فهم المواد الدراسية وتقديمها بأسلوب مشوق وجذاب.

يأتي ذلك في إطار تقدير الجهود والابتكارات قامت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة بتكريم الطلاب الذين شاركوا في إنتاج هذه الفيديوهات.

شهد الحفل الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة أماني كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، عن تقديرها التام لجهود طلابها، لافته إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية التعليمية وتبسيط فهم المواد الدراسية.

وأوضح الدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الفيديوهات التعليمية التي أعدها الطلاب جاءت ضمن مقررات صيدلانيات 2 ومستحضرات صيدلية 2 للمستوى الثاني، وصيدلة فيزيائية للمستوى الأول والتي يقوم بتدريسها الدكتور تامر حسنين

وألمح الدكتور تامر حسنين، إلى التزام الكلية بدعم الطلاب وتشجيعهم على استكشاف واستخدام أحدث التقنيات في مجال التعليم، مما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر وان الانشطة التعليمية شهدت استخدام الذكاء الاصطناعي لانتاج اغاني تعليمية تساعد في توصيل المعلومة بشكل مبسط لمقرر الصيدلة الفيزيائية وانتاج فيديوهات تعليمية مبتكرة لمادة صيدلانيات ٢ واشكال صيدلية ٢ تم دمج الذكاء الاصطناعي مع الطرق التقليدية للوصول لافضل الطرق لتوصيل المعلومة

جدير بالذكر أنه يمكن مشاهدة الفيديوهات المنتجة عبر الروابط التالية

مقرري صيدلانيات 2 واشكال صيدلية 2

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNdz3myorKDGf4ZNcoSoEc44Yq5zpV27

مقرر صيدلة فيزيائية

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNdz3myorKCmNM-sdB1Oa3VMVwZ6O46s