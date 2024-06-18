الكنترول المركزي جاهز لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الكنترول المركزي لتصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الاستعدادات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكنترول المركزي يبدأ أعماله غدًا الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، في مقره بمدينة السادس من أكتوبر؛ استعدادًا لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى انتهاء عمليات الاستعداد لبدء أعمال الكنترول المركزى لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2024.

بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024، في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر.

ويعمل مدخلو البيانات بالكنترول المركزى على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

وتجرى أعمال إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 في أولى المواد المضافة للمجموع اللغة العربية التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

