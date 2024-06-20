حالة الطقس اليوم بعدد من مدن السعودية.. درجة الحرارة تسجل 49

يستمر اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، الطقس حار إلى شديد الحرارة بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا مصحوبا بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عبر موقعه الإلكتروني بشأن حالة الطقس اليوم، أنه لايزال هناك احتمالية لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

درجات الحرارة في عدد من مدن السعودية 20-6-2024

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 45 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 47 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 46 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 49 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 42 والصغرى 30.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 18.

درجة الحرارة في حائل العظمى 43 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 46 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 41 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 47 والصغرى 31.

درجة الحرارة في طريف العظمى 44 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 38 والصغرى 24.