وكيل صحة البحيرة يواصل جولات على المستشفيات

استكمل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، جولاته المرورية اليوم الاربعاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام بجولة تفقدية لمستشفى الصدر بدمنهور، فى وجود الدكتور شحاته عيسى مدير المستشفى، ونائب المدير الدكتورة نهى شريف، والمدير الإدارى هشام هلال، والفريق الطبي والإدارى المعاون له.

وقام جميعه، بمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، والتأكد من الإلتزام التام من كافة الفريق الطبي بالعمل بأقسام المستشفى .

وتفقد بعض أقسام المستشفى، حيث منها الإستقبال والطوارئ، وقام بالإطمئان على المرضى، وهنأهم بالعيد، وتمنى لهم السلامة والعافية، واستبين عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة ومدى جودتها .



وشدد على الإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوفير الواقيات الشخصية، كما قام بالمرور على العنايات والداخلي واطمأن على تقديم الخدمة للمرضى بصورة جيدة، كما تفقد صيدلية العيادة واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمدى جودة الخدمة المقدمة، ومدى نظافة المكان وحرص العاملين به على النظافة، وفى نهاية جولته.

وقدم الشكر لمدير المستشفى وللفريق الطبي والإداري للمستشفى على التزامهم بالتواجد على رأس العمل، موجهاً فريق العمل بالمستشفي إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمة الصحية المقدمة؛ لتكون على أعلى مستوى من الجودة تليق بالمواطن المصري.