ورشة عمل لجراحة المناظير المتقدمة بمستشفى إدكو

إفتتح الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ورشة عمل لجراحة المناظير المتقدمة بمستشفى ادكو المركزي، حيث يتم من خلالها التدريب على إصلاح الفتق الإربى بالمنظار، حيث تم إجراء عمليات لإصلاح الفتق الإربى بالمنظار بالعمليات بعد افتتاحها عن طريق الدكتور مصطفى جمال، والدكتور أحمد حمدي رئيس أقسام الجراحه. ود أحمد فريد استشارى جراحة المناظير المتقدمة والجراحة العامة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد خضر مدير مستشفى ادكو المركزي ، والفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وأكد أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للإرتقاء بالخدمة الطبية، وأن هناك اهتمام من قِبل الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وبضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر، للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى

وشدد على ضرورة التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وإستحداث تخصصات جديدة ، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة، حتى لايضطر الأهالى للسفر لمحافظات أخرى بحثا عن تلك التخصصات.