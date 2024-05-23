عاجل.. نتائج التحقيقات الأولية حول اسباب سقوط مروحية الرئيس الايراني
نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني.
وفي السطور التالية أبرز ما وصلت له التحقيقات:
_ مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه
_ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس
_ لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية
_مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات
_ عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو
_ العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع
_ لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة
_ تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت