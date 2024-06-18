هيئة البث الإسرائيلية: مبعوث بايدن يعود لإسرائيل بعد محادثاته في بيروت ويلتقي نتنياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أن آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان، يعود إلى إسرائيل بعد انتهاء محادثاته في بيروت ، ومن المقرر أن يلتقي هوكستين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن زيارة هوكستين تأتي في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل. وقد تركزت محادثات هوكستين في بيروت على التوترات الحدودية والموارد البحرية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء المرتقب بين هوكستين ونتنياهو سيتناول نتائج المحادثات في بيروت والتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل في الفترة الحالية. من المتوقع أن يتم مناقشة الحلول الدبلوماسية الممكنة للحد من التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وذكر تقرير هيئة البث أن الزيارة تعكس التزام الإدارة الأمريكية بلعب دور فعال في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية.

يُذكر أن هوكستين يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية، حيث لعب دوراً رئيسياً في العديد من المبادرات الأمريكية في المنطقة، ما يجعله شخصية محورية في الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق تقدم في الملفات الحساسة بين لبنان وإسرائيل.