التعليم: لا تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سيستمر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك كما هو معتمد من قبل.

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى حرص الوزارة على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية كانت تهدف إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبتين العلمية والأدبية، يوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2024 امتحانات الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد العيد

يوم السبت 22 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 6 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

يوم السبت 13 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يوم السبت 20 يوليو 2024: امتحانات الثانوية العامة 2024 في الديناميكا لشعبة علمى رياضة.