وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتأكد من توفير المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل اسئنافها.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة الاستعدادات لاستئناف امتحانات الثانوية العامة 2024 عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة مراجعة أعمال الصيانة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

وتبدأ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة بالمواد غير المضافة للمجموع.

