مستشفي الحروق ببني سويف تستقبل 10 حالات حروق من الدرجة الثانية والثالثة

نفذ الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، جولة مرورية لضبط العمل بأقسام المستشفي المختلفة تحت إشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والوقوف علي المستجدات والمتطلبات التي تحتاجها المستشفي.

بدأ البنا جولته بالاطمئنان علي الحالات الموجودة داخل قسم الحروق، حيث استقبلت المستشفي 10 حالات يوجد 7 حالات حروق من الدرجة الثانية والثالثة من مختلف ضواحي بني سويف، و3 حالات برعاية الحروق منهم حالة من محافظة سوهاج، حيث أن قسم الحروق بمستشفى الأورام يخفف أعباء انتقال المرضي المصابين بالحروق إلى محافظات أخري للعلاج واستقبال حالات الحروق من المحافظات المجاورة.

وتفقد قسم الحروق بمستشفي الأورام والحروق، وأطمأن على توافر المستلزمات الطبية اللازمة لقسم الحروق والأدوية

والجدير بالذكر إن قسم الحروق يضم ٨ أسرة رعاية مركزة، ١١ سريرا بالقسم الداخلي لعلاج مرضي الحروق تحت إشراف طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل والحروق وكذلك اطمأن علي تواجد الطاقم الطبي والإداري بأماكنهم حتي لا يتأثر سير العمل بها وقد قدم كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور وائل صقر رئيس قسم الحروق علي ما قدمه من جهد في انشاء هذا القسم الحيوي بالمستشفي

وحرص بالمرور قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان علي سير العمل بالقسم، حيث إن المستشفي تستقيل اليوم حالات طوارئ المحافظة وتفقد بعض حالات مرضى الطوارئ والعمل علي إنهاء الإجراءات الطبية في أسرع وقت وكذلك تواجد الطاقم الطبي

كما تفقد طوارئ الباطنة والأطفال وعيادة الجراحة والعظام والسونار والحوادث، مشيدًا بجهود القائمين بالعمل فى هذه الأقسام من السادة الأطباء والتمريض والطاقم الإداري لم يبذلوه من جهد محمود لخدمة المرضى المترديين يومياً.

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