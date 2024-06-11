أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء يوم غد الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يعقبها استراحة لمدة نصف ساعة.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في الإحصاء بدءا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في الثانية عشر والنصف ظهرا.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم وجود كتيبات مفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع باستثناء مادة الإحصاء.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الاقتصاد والإحصاء

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الاقتصاد 25 سؤالا موضوعيا اختيار من متعدد بـ25 درجة.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة الإحصاء على 17 سؤالًا موضوعيا اختيار من متعدد بـ25 درجة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة للطلاب بتوخي الحذر عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بنماذج البابل شيت والتأكد من رقم السؤال واختيار الإجابة التي يراها صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجابة الطالب في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يفيد لأنه لن يلتفت إليها في عملية التصحيح وقد تهدر وقت الامتحان.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بمشاهدة الفيديو التوضيحي لطرق الإجابة على البابل شيت وكتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024.

