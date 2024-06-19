استشاري نفسي يوجه نصائح لتنشيط ذاكرة طلاب الثانوية العامة (شاهد)

قدم الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، مجموعة من النصائح الهامة لطلاب الثانوية لتقوية الذاكرة ومساعدتهم على إلمام المنهج بالتزامن مع استكمال امتحانات الثانوية العامة بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى.

تنظيم وقت النوم يعد من أهم النصائح التي تساعد الطالب على تقوية الذاكرة

وأضاف خلال لقائه مع عبيدة أمير ونهاد سمير مذيعتا برنامج "صباح البلد" والمذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم وقت النوم يعد من أهم النصائح التي تساعد الطالب على تقوية الذاكرة وتذكر المنهج العملي للمواد الدراسية في المرحلة الثانوية.

كلما زادت عدد ساعات النوم زاد تركيز الطالب

وتابع أنه كلما زادت عدد ساعات النوم زاد تركيز الطالب على تذكر المادة التي قام بمذاكرتها طوال أيام السنة الدراسية، بالإضافة إلى التخلص من التوتر يساعد على إلمام المنهج بصورة جيدة.

ونوه أنه يجب على طلاب الثانوية العامة الاكتفاء بيوم واحد من الإجازة والعودة مرة أخرى للمذاكرة حيث لا يجدوا صعوبة في المراجعة قبل الامتحانات.

وأوضح أن الوجبات الغذائية تساعد الطالب على تحصيل معرفي جيد، لذا لابد من الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والمكسرات التي تساعد على تنشيط الذاكرة.