مساعد وزير الصحة يتفقد العمل بمستشفى بدر الجديد

واصل الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، جولاته المرورية فى محافظة البحيرة، لتفقد كافة الأعمال الإنشائية بمستشفيات البحيرة.

وقام بزيارة لمستشفى بدر الجديدة، رافقه خلالها الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حيث أنه وفقا للخطة الزمنية سيتم الإنتهاء من الأعمال فى ٢٠ /٩/ ٢٠٢٤، وتم تشغيل العيادات الخارجية وتم استلام قسم الطوارئ والإستقبال، وذلك فى وجود الدكتور محمد بشر مدير مستشفى بدر والفريق الطبي والإداري المعاون.

وتفقدا الاستقبال الجديد لمتابعة جميع الإستعدادات الخاصة بتجهيزات الإستقبال والطوارئ في المبنى الجديد من الأجهزه والمستلزمات والأوكسجين، والتأكد من توفر جميع الامكانيات اللازمه لتقديم الخدمة الطبية، كما تم المرور على قسم المعقورين، والإنعاش الرئوي، والجبس، والملاحظه .

ثم تابعا أعمال البناء والتجهيزات بالجزء الأخير في المستشفى والمفترض استلامه في شهر ٩ القادم .

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى بدر المركزي الجديدة التى فى مرحلة الإنشاء مقامة على مساحة ٤ آلاف متر مربع، وتتكون من بدروم وستة طوابق علوية، وتستوعب ١٠٠ سرير، و٤ غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الإقتصادي، وأن العيادات الخارجيه بها تم تشغيلها تجريبيا بتاريخ ٩ /٩/ ٢٠٢٣ م ، بعد ثمان سنواتٍ من الإنتظار ، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد " ١٢" عيادة ( باطنه ، جراحه ، متابعة جراحة ، عظام ، نسا ، تنظيم أسرة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان ، ترصد ، بالإضافة للأشعة ، وصيدلية الخارجي ، وبها كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع التخصصات ).