اللغات الأجنبية الثانية المتاحة أمام طلاب الصف الأول الإعدادي 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اللغات الأجنبية الثانية المتاحة للاختيار من بينها أمام طلاب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تدريس اللغات الأجنبية الثانية على طلاب الصف الأول الإعدادي من العام الدراسي الجديد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تطبيق اللغات الأجنبية الثانية تكون على طلاب الصف الأول الإعدادي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0 منذ الصف الأول الابتدائي.

اللغات الأجنبية الثانية المتاحة:

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإيطالية

اللغة الأسبانية

اللغة الصينية

قواعد تدريس اللغات الأجنبية الثانية

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طالب الصف الأول الإعدادي يختار من بين اللغات الأجنبية الثانية اللغة التي يرغب في دراستها بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن اللغات الأجنبية الثانية تكون في المرحلة الإعدادية مادة أساسية نجاح ورسوب، بجانب تدريس اللغة الإنجليزية.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حصر معلمي اللغات الأجنبية الثانية لتدريبهم على مناهج المرحلة الإعدادية، فضلا عن التعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز.

وتتوسع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تدريب معلمي اللغات الأجنبية الثانية على مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ليتمكنوا من تدريس اللغة وفقا لفلسفة نظام التعليم الجديد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدة الاجمالية لدراسة اللغات الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية المصرية تكون ست سنوات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المهارات اللغوية في اللغات الأجنبية الثانية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالإطار الأوروبى المرجعى العام للغات.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، حيث تم الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية، وإدخال اللغات الأجنبية الثانية في مناهج النظام الجديد.

وانتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تأليف الكتب الدراسية لطلاب المرحلة الإعدادية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات التي تضمن جودة هذا العمل.

